Et godt aksjeår kommer sjelden alene

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia, CMC Markets

2023 må anses som et unormalt godt år for den toneangivende S&P 500-indeksen i USA: 24,2 prosent avkastning (26,3 prosent hvis man inkluderer utbytter) er langt over historisk snitt.

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

Da kan det være naturlig å frykte at fallhøyden er blitt i største laget, men hva sier historikken?

I 16 tilfeller der S&P 500 har gitt tosifret årlig avkastning, har det påfølgende kalenderåret gitt negativ avkastning. Det viser data sammenstilt av New York University.

Det kan høres urovekkende ut, men samme datasett viser at 26 år med tosifret avkastning er blitt etterfulgt av et nytt år med tosifret avkastning. I flere tilfeller har det kommet 3–5 slike år på rad, senest i perioden 2019–2021, der indeksen samlet steg nesten 80 prosent.

Dette rimer godt med den gamle lærdommen om at man ikke skal undervurdere momentum i aksjemarkedet, og at de fleste år tross alt gir positiv avkastning: S&P 500 har gått i pluss i 71 prosent av årene siden 1946.

Mens alle år med positiv avkastning i snitt er blitt etterfulgt av et år med 6,9 prosent avkastning, er år med over 20 prosent avkastning i snitt blitt fulgt opp av et år med 10 prosent oppgang. Altså øker sannsynligheten for et godt år jo bedre fjoråret var, stikk i strid med hva man kanskje intuitivt ville trodd.

God januar = godt år?

Hva med utviklingen i januar måned, kan den allerede nå fortelle oss noe om utsiktene for resten av inneværende år?

«As January goes, so goes the year,» er et gammelt jungelord på Wall Street. Med tre handelsdager igjen av årets første måned, kan det derfor være verdt å følge med. Foreløpig status er opp 2,54 prosent, så det lover godt.