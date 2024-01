Slamselskapet Cambi har signert det selskapet omtaler som en vesentlig stor kontrakt, for levering av et termisk hydrolyseprosessystem til vannbehandlingsanlegget Honouliuli i Honolulu på Hawaii. Det sender aksjen opp 4,1 prosent.

I rødt

SAS skal fly pasienter i opptil fire år. Kontrakten har en verdi på opp mot 850 millioner kroner dersom kontrakten løper helt ut, men aksjen faller likevel 1,2 prosent.

Autostore faller mandag 5,3 prosent, men er de siste tre månedene styrket 63,9 prosent. Akasjen røk i forrige uke ut av Finansavisens innsideportefølje.

Ellers svekkes Norwegian 1,8 prosent, mens Tomra faller 2,8 prosent.

Univid topper taperlisten med et fall på 15 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er mandag ned 0,13 prosent til 83,44 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,27 prosent til 77,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Spenningen i Midtøsten har nå tiltatt etter at det ble kjent at tre amerikanske soldater ble drept i et droneangrep mot en amerikansk militærbase i Jordan.

I tillegg har angrepene fra houthi-militsen i Jemen eskalert. Blant annet ble en oljetanker på vei fra Singapore til Marokko truffet fredag.

– Det ser ut til at selv med en eventuell demping vi ser i etterspørselen, utvikler geopolitikken seg slik at oljeprisene kan ha mer oppsiderisiko i seg, sier sjeføkonom for Asia i Mizuho Bank, Vishnu Varathan,til Bloomberg.

Questerre ble fredagens store vinner med en oppgang på 53 prosent, etter å ha fått medhold fra Québec Superior Court for selskapets søknad om midlertidig opphold i deler av lovforslag 21, en lov som primært er til for å avslutte leting etter og produksjon av petroleum, så lenge rettsaken pågår. Mandag stiger aksjen ytterligere 17,33 prosent.

Equinor stiger 0,2 prosent, mens Aker BP styrkes 0,2 prosent. Vår Energi klatrer 1,6 prosent.