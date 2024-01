Investeringsdirektør Pål Ringholm i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) gjestet Børsmorgen mandag. Der ble han spurt om hvordan han tror det vil spille seg ut når USA begynner å kutte i renten og derigjennom løfter inflasjonen igjen.

– Federal Reserve vil ofre dollaren for å beskytte banksystemet, men kan det komme ut av kontroll? spurte Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– Først av alt tror jeg Fed nå er veldig opptatt å prøve og bevare det de har igjen av et godt navn og rykte – etter at de rotet seg bort og fornektet inflasjonen for et par år tilbake, svarte Ringholm.

– Kan endre reglene

Investeringsdirektøren tipper at Fed vil få inflasjonen ned igjen på 2,0 prosent.

– Men deretter kan de begynne å endre reglene. De kan kanskje si at de vil tillate en noe høyere inflasjon, for det er det myndigheter med mye gjeld ønsker seg, fortsatte Ringholm.

– Det å øke inflasjonen er jo rett og slett det gamle, fine trikset som har fungert de 200 siste årene for å få ned statsgjelden, la han til.