Frykten øker på Wall Street

Etter tre minutters handel på New York-børsen er Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 tilnærmet uforandret. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,11 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,9 prosent til 13,91.

Denne uken skal 106 selskaper presentere sine kvartalsrapporter. Blant dem er fem av teknologigigantene i gruppen som omtales som «Magnificent Seven». Tirsdag legger Microsoft og Alphabet frem sine tall og på torsdag fortsetter spenningen med tall fra Amazon, Meta Platforms og Apple.

Onsdag er det klart for en ny rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken, og det er bredt forventet at renten blir holdt i ro. Det store spørsmålet er hvilke signaler man kan få om rentesettingen fremover.

«Mer presist, hvilke kriterier Fed ser for at renten omsider skal kunne kuttes igjen. Dette vil særlig vil være et tema som kommer opp under Powells pressekonferanse. Inflasjonstallene fortsetter å vise en stadig positiv utvikling, slik vi blant annet så i PCE-tallene på fredag», skriver Handelsbanken i en oppdatering.