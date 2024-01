Oslo Børs åpnet i grønt mandag morgen, men endte ned 0,30 prosent. Hovedindeksen endte i 1.289,58.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 1,4 prosent til 82,40 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 1,5 prosent til 76,86 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

EU kan gå inn for å kutte bruken av fossile brensler som olje, gass og kull med 70 prosent fram til 2040. Ifølge utkastet går EU inn for et kutt på 90 prosent på klimamålet. Å kutte 90 prosent vil kreve enorme investeringer, blant annet i karbonfangst og -lagring.

Det kan gi positive konsekvenser for Oslo-noterte Aker Carbon Capture og Capsol Technologies. Aksjene endte mandag ned henholdsvis 1 og 0,8 prosent.

Olje- og gasskuttet kan også få store konsekvenser for norsk petroleumsindustri. Om lag 95 prosent av gassen Norge produserer i dag, går til Europa.

Questerre ble fredagens store vinner med en oppgang på 53 prosent, etter å ha fått medhold fra Québec Superior Court for selskapets søknad om midlertidig opphold i deler av lovforslag 21, en lov som primært er til for å avslutte leting etter og produksjon av petroleum, så lenge rettsaken pågår. Mandag steg aksjen ytterligere 13,7 prosent.