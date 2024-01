Resultatsmell, kjempebot og robottrøbbel

Nederlandske Philips publiserte mandag svært skuffende topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal og fikk et kursfall på 7 prosent. Problemet er svak omsetning av selskapets elektronikkprodukter. Nå stanses salget av ventilatorer og apparater for behandling av søvnapné i USA, mens bemanningen skal krympes med ytterligere 2 000 innen 2025.

For tyske Bayer utgjorde nedturen 5 prosent. Legemiddelprodusenten ble dømt til å betale 2,25 milliarder dollar i erstatning til en amerikaner som angivelig fikk kreft av å bruke selskapets ugressmiddel. Dommen ankes, og boten blir høyst sannsynlig redusert.

Ryanair-kursen steg derimot med 2 prosent, selv om flyselskapet bommet på analytikernes inntekts- og inntjeningsestimater. En kraftig vekst i drivstoff- og lønnskostnadene skaper utfordringer, og dessuten har forsinkede leveranser fra Boeing bremset veksten. Prognosen for overskuddet i regnskapsåret som avsluttes 31. mars ble følgelig senket fra 1,85-2,05 milliarder euro til 1,85-1,95 milliarder euro. På den positive siden er Ryanair-ledelsen overbevist om at 50 nye Boeing-fly blir mottatt senere i 2024.

I USA kjørte iRobot utfor et veritabelt stup. Kursen dalte 10 prosent, etter at det avtalte salget til Amazon ble avblåst. De amerikanske tilsynsmyndighetene har lenge vært skeptiske til transaksjonen, og nå gir partene opp. IRobot-kursen var ved firetiden nær den tidligere bunnen fra 2009. og nå skal 31 prosent av de ansatte sparkes. I tillegg trakk toppsjefen seg fra stillingen. Selskapet lager roboter som blant annet støvsuger og vasker i boliger.

For øvrig regner traderne det nå som nær 100 prosent sannsynlig at Den europeiske sentralbanken kutter sin styringsrente i april. Oppfatningen ble styrket av Frankrikes sentralbanksjef, som i helgen erklærte at «alt er mulig» på ESBs neste rentemøte – og av at en høytstående ESB-representant lovte at pengepolitikken vil reflektere fallende inflasjon. Paradoksalt erklærte ESB-sjef Christine Lagarde så sent som forrige torsdag at det neppe blir noen rentekutt før til sommeren,