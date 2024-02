Wallenius Wilhelmsen-aksjen stiger 6,22 prosent til 103,30 kroner.

EMGS styrkes 8,86 prosent til 2,58 kroner. Selskapet meldte i morges at de har sikret seg en kontrakt fra Petrobras.

Samme meglerhus har også oppjustert sitt kursmål på Höegh Autoliners til 155 kroner. Aksjen klatrer 3,19 prosent til 106,90 kroner.

Scatec styrkes 1,83 prosent til 75,00 kroner. Fearnley Securities har tirsdag kuttet sitt kursmål, men beholder kjøpsanbefalingen.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag formiddag opp 0,16 prosent til 82,53 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,34 prosent prosent til 77,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Eskalerende geopolitiske spenninger i Midtøsten fortsetter å skape bekymringer for tilbudet.

– Hvis det forverres til en USA/Iran-standoff med strengere sanksjoner, forventer vi at prisen vil holde seg innenfor et område på 80-100 dollar fatet en stund, sier Suvro Sarkar, som er leder for energisektorteamet til DBS Bank til Reuters.

Equinor er opp 0,10 prosent til 302,10 kroner, mens Aker BP går tilbake 0,04 prosent til 281,00 kroner. Vår Energi faller 0,10 prosent til 31,32 kroner.

Questerre steg kraftig både fredag og mandag, etter å ha fått medhold fra Québec Superior Court for selskapets søknad om midlertidig opphold i deler av lovforslag 21, en lov som primært er til for å avslutte leting etter og produksjon av petroleum, så lenge rettsaken pågår. Tirsdag faller aksjen tilbake 1,76 prosent til 2,23 kroner, men er fortsatt opp over 60 prosent hittil i år.