Rally etter tirsdagens nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 15.601,76 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 38.306,98 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.924,97 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,9 prosent til 13,72.

IT-fokus

Mange investorer venter spent på kvartalsresultater fra de store teknologiselskapene som har ledet an rallyet på New York-børsen. Etter tirsdagens stengetid har turen kommet til Microsoft og Alphabet.

«Resultatsesongen når sitt høydepunkt denne uken med resultatslipp fra fem av de største selskapene: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet og Meta. Deres resultater kan ha en stor innvirkning på markedets generelle retning», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Rally i General Motors

General Motors fikk et resultat etter skatt på 2,1 milliarder dollar, eller 1,59 dollar pr. aksje, i fjerde kvartal. Dette er opp fra 2,0 milliarder dollar, eller 1,39 dollar pr. aksje, i samme periode året før.

«Enigheten om at den amerikanske økonomien, arbeidsmarkedet og bilsalget vil holde seg robust er økende, og vi forventer et sunt bransjesalg på rundt 16 millioner enheter – med stigende elbilandel», skriver konsernsjef Mary Barra i et brev til aksjonærene. GM-aksjen stiger 8,6 prosent i åpningsminuttene.