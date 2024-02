Inntektene faller, tross  inflasjon og BNP-vekst

En rekke amerikanske selskaper la tirsdag frem tall for fjorårets siste tre måneder. For det største, General Motors, bidro lavere volumer i Kina og Sør-Amerika til at inntektene sank noe fra samme periode året før. De overrasket likevel positivt, og dessuten var lønnsomheten bedre enn ventet. Bilprodusenten tror på et godt 2024, og ved firetiden var aksjen opp med nesten 8 prosent.

En annen gigant, UPS, frakter pakker over hele verden og regnes derfor som en indikator for global økonomisk aktivitet. Her skuffet inntektene, og inntjeningen ble bare en hårsbredd over konsensusestimatet. Både topp- og bunnlinjen krympet kraftig fra året før, grunnet fallende transportvolumer både i USA og internasjonalt. Lønnsommheten ble også rammet av at UPS, i likhet med GM, har inngått svindyre lønnsavtaler med fagforeningene. Resultatet er at 12 000 ansatte må sparkes, slik at kostnadene bedre tilpasses omsetningen. UPS-kursen stupte 8 prosent.

I legemiddelbransjen rapporterte Pfizer. Konsernet bommet så vidt det var på meglerhusenes inntektsestimat, mens inntjeningen overrasket positivt. Igjen raste omsetningen fra fjerde kvartal 2022, i dette tilfellet fordi det nå selges langt færre coronavaksiner. Pfizer satser på å redusere utgiftene med rundt 4 milliarder dollar. «Guidingen» for 2024 ble opprettholdt, men tirsdag ettermiddag var aksjekursen likevel ned med godt over 1 prosent.

I et miljø med raskt stigende lønnskostnader skulle man tro Manpower ville gjøre det bra, men nei. Verdens største bemanningsselskap opplevde et inntektsfall på 5 prosent på ett år, justert for valutaendringer. Ledelsen skyldte på «utfordringer» i Nord-Amerika og Europa, mens Latin-Amerika og Asia var lyspunkter. Ekskludert restruktureringskostnader og andre ekstraordinære utgifter, tjente Manpower 1,45 dollar per aksje – 30 prosent mindre enn ett år tidligere, men mer enn konsensusestimatet. Ledelsen spår et fall til bare 88-98 cent per aksje i første kvartal, men aksjekursen sto på stedet hvil.