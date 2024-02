Saken oppdateres.

Oslo Børs endte i rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.282,80, en nedgang på 0,5 prosent.

Fjoråret var et sterkt børsår verden over, og Oljefondets aksjeinvesteringer endte opp 21,3 prosent. Oljefondet fikk i 2023 en totalavkastning på 16,1 prosent, tilsvarende 2.222 milliarder kroner.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for nordsjøoljen, brent, er ned 0,2 prosent til 82,22 dollar pr. fat. Den amerikanske lettoljen, WTI, er på sin side opp 0,1 prosent til 76,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,40 dollar ved børsslutt i Oslo mandag.

Eskalerende geopolitiske spenninger i Midtøsten fortsetter å skape bekymringer for tilbudet i markedet.

– Hvis det forverres til en USA/Iran-standoff med strengere sanksjoner, forventer vi at prisen vil holde seg innenfor et område på 80-100 dollar fatet en stund, sier Suvro Sarkar, som er leder for energisektorteamet til DBS Bank til Reuters.