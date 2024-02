Betalingstjenesten PayPal vil si opp omtrent 2 500 ansatte i 2024, skriver Bloomberg tirsdag. Dette tilsvarer omtrent ni prosent av arbeidsstyrken.

I et brev til ansatte skrev den ferske konsernsjefen Alex Chriss at beslutningen ble tatt for å «tilpasse» selskapet, etter at betalingstjenesten har slitt med fallende profitt og økt konkurranse. Berørte ansatte vil bli varslet innen utgangen av uken, ifølge brevet som ble lest av Bloomberg.

PayPal, som hadde rundt 29 900 ansatte ved utgangen av 2022, kunngjorde en lignende runde med kutt i januar i fjor.

Å eliminere jobber vil gi selskapet muligheten til å «bevege seg med den hastigheten som er nødvendig for å levere for våre kunder og drive lønnsom vekst,» skrev Chriss i brevet.

Aksjen til betalingsgiganten har falt mer enn 20 prosent det siste året, og selskapet senket nylig prognosene for driftsmargin for hele året. Minst fire analytikere nedgraderte aksjen denne måneden.