Rekordutbytte fra DNB – tjente 12,3 milliarder kroner i fjerde kvartal

DNB la frem et resultat før skatt og utlånstap på 12,3 milliarder kroner i fjerde kvartal , mot en forventning på litt over 12 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Netto renteinntekter endte på snaut 16 milliarder kroner, noe som var litt lavere enn ventet. Inntektene fra andre kundeaktiviteter enn utlån og innskudd (provisjonsinntekter) endte på litt over 2,9 milliarder kroner, opp 7 prosent fra tredje kvartal. Det er et historisk godt kvartal for denne inntektsposten.

DNB tok tapsavsetninger på 920 millioner kroner dette kvartalet, hovedsakelig knyttet til enkeltkunder i bedriftssegmentet.

Utbyttet fra fjoråret blir på 16 kroner pr. aksje, tilsvarende 24,7 milliarder kroner til sammen. På forhånd hadde analytikerne ventet et utbytte på 14,41 kroner pr. aksje, mens utbyttet var på 12,50 kroner året før.

Nettoresultatet endte på 9,4 milliarder kroner, noe som er 698 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2022. DNB rapporterer om en ren kjernekapitaldekning på 18,2 prosent ved utgangen av kvartalet, mot en forventning på 18,5 prosent.

– Det norske bankmarkedet består av over 100 banker. I dette konkurranselandskapet leverer DNB solide resultater, både i fjerde kvartal og gjennom året som helhet, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Nedgang for Markets

DNB Markets rapporterte om inntekter på 2,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, mot 2,3 milliarder kroner i samme kvartal i 2022.

Resultatet før skatt falt fra i overkant av milliarden til 927 millioner kroner i tredje kvartal.



Meglerhuset var med på børsnoteringen av Norconsult i Norge, samt Rustad i Sverige. I tillegg tjener meglerhuset mye penger på renter og valuta – i motsetning til mange av konkurrentene.

DNB (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Rentenetto 15.997 14.071 Sum inntekter 19.988 18.558 Resultat før utlånstap 12.286 11.192 Nettoresultat 9.403 10.101

Robust økonomi

Norges Bank har hevet styringsrenten 14 ganger siden høsten 2021 for å få bukt med høy prisvekst. Likevel har økonomien holdt god stand, og ledigheten har forblitt lav.

– Norsk økonomi har vist seg usedvanlig robust, og vi tror fortsatt på en myk landing i 2024. Men bildet er todelt. Det er svært tøft i noen bransjer, som for eksempel bygg og anlegg, mens det fortsatt er høy fart i blant annet energi- og leverandørindustrien, sier Braathen.

Mange husholdninger merker innstramningene, men rentetoppen ser nå ut til å være nådd. Samtidig ligger lønningene an til å stige raskere enn prisveksten i år, ifølge ferske prognoser fra DNB Markets.

– Ifølge Norges Bank kan vi få de første kuttene i styringsrenten mot slutten av året, og det vil være gode nyheter for mange husholdninger og bedrifter. Samtidig er det viktig å ha med seg at usikkerheten er høy, blant annet på grunn av den krevende geopolitiske situasjonen i verden, sier Braathen.