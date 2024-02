Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner åpner flatt eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker frem at Microsoft og Alphabet, to av verdens største selskaper, presenterte sine resultater for fjerde kvartal etter børsslutt i USA tirsdag.

«Begge selskapene, som har store investeringer i AI, leverte bedre tall enn forventet. Til tross for dette, var ikke investorene overbevist. Alphabet falt på over 6 prosent i etterhandelen, mens Microsoft, som kunne rapportere solid vekst i sin svært viktige skytjenestedivisjon Azure, endte marginalt ned», skriver han.

«Et av de store spørsmålene mange stiller seg, er om kostnadsutviklingen knyttet til opptrappingen innen AI er bærekraftig», påpeker Berntsen.

Asia

I Australia ble det i natt satt ny børsrekord da S&P/ASX 200-indeksen endte opp 1,06 prosent til 7.680,7.

Bakgrunnen for oppgangen er inflasjonstallene for fjerde kvartal, som på 4,1 prosent var lavere enn ventet. Ikke siden desember 2021 har inflasjonen i landet vært nede på dette nivået.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,69 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 1,33 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,20 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,34 prosent til 82,59 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,33 prosent prosent til 77,56 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Amerikanske aksjer ble handlet variert tirsdag, med relativt flate bevegelser, spesielt fra S&P 500. Årsaken er knyttet til Federal Reserves (Fed) kommende rentebeslutning, og en travel uke med kvartalsrapporter fra selskaper som Microsoft og Alphabet i fokus for investorene.

S&P 500 falt 0,06 prosent prosent til 4.924,95, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,76 prosent til 15.509,22. Dow Jones steg 0,35 prosent til 38.467,07.

General Motors-aksjen steg 7 prosent etter at bilprodusenten la frem bedre enn forventede kvartalsresultater. Cybersecurity-selskapet F5 økte med 2 prosent på grunn av bedre enn forventet fra den økonomiske rapporten.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.282,80, en nedgang på 0,5 prosent.

Saudi Aramco stanser investeringene som skal øke Saudi-Arabias produksjonskapasitet. De velger pris over volum, mener Bjarne Schieldrop i SEB.

Med direkte eksponering mot Saudi Aramco fikk Shelf Drilling og Borr Drilling kraftig juling på børsen. Shelf Drilling falt hele 12,3 prosent til 30,55 kroner, mens Borr Drilling på sin side endte ned 11,2 prosent til 67,85 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Borregaard: Kl. 07.00, hos ABG kl. 08.30, webcast

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret kl. 09.30, webcast, tlf kl. 13.30

Makro:

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner februar, kl. 10.00