SpareBank 1 Gruppens konsernresultat etter skatt i fjerde kvartal i fjor var 60 millioner kroner, ned fra 518 millioner i 2022. Det er et fall på nærmere 90 prosent.

Hele 2023 endte med et resultat etter skatt på 246 millioner kroner. Også dette vesentlig ned fra 2022s 1,4 milliarder kroner.

Enorm nedskrivning

Årsaken til det voldsomme fallet i bunnlinjen kommer av at SpareBank 1 Gruppen har foretatt en verdivurdering av det felleskontrollerte selskapet Kredinor.

Den oppdaterte verdien medfører en nedskrivning av eierposten og har en negativ resultateffekt på SpareBank 1 Gruppens konsernresultat på 769 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 og for hele året.



Rolf Eek-Johansen, adm. direktør i Kredinor, sier perioden har vært vanskelig, men forstår at nedjusteringen av verdien var nødvendig.

– Den siste tiden har vært utfordrende med høye renter og inflasjon. Det har påvirket oss vesentlig på kostnadssiden. Utsiktene til lavere renter er positive for industrien, men samtidig intensiveres konkurransen, sier Eek-Johansen og kommer med lovnader om at selskapet sikter mot å bli best i bransjen på operasjonell effektivitet.

Plaster på såret

Fremtind, som eies 65 prosent av SpareBank 1 Gruppen, fikk et resultat før skatt på 794 millioner kroner, opp fra 205 millioner kroner i årets siste kvartal. Helåret 2023 endte likevel på 1.160 millioner kroner, ned fra 1.570 millioner i 2022.

Her er de forskjellige SpareBank 1-avdelingenes eierandel i SpareBank 1 Gruppen: