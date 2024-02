Uro og splittelse truer Oljefondet – kan tape 5000 milliarder

– Jeg vil mene at noen av de scenarioene vi presenterer i år, og det er ikke dermed sagt at det scenarioet vi hadde i fjor, er borte, kanskje er litt mer sannsynlig – i den forstand at det er lettere for folk å forstå at dette faktisk er litt nærmere og at det kan skje, sier Grande.

Rundt 30 prosent av fondets markedsverdi kan gå tapt, uansett hvilket av de tre testede risikoscenarioene som inntreffer.

– Verden er usikker, det er vanskeligere å tjene penger enn før og det er mer uro i verden. Vi kan ikke ta det for gitt at oppgangen kommer til å fortsette, sier oljefondssjef Nicolai Tangen til NTB.

De tre scenarioene:

* Splittet verden: Spenninger mellom land øker og medfører en langvarig politikkdrevet geoøkonomisk konflikt og frakobling i deler av verdenshandelen. Frakoblingen fører til redusert vekst og høyere inflasjon. Handel og pengeflyt mellom de to økonomiske blokkene faller permanent.

* Gjeldskrise: Vedvarende høye realrenter og gjeld utløser en dyp og langvarig økonomisk resesjon og fører til svært anstrengt økonomi, både i privat og offentlig sektor. Rentesensitive sektorer rammes spesielt hardt, blant annet med bolig- og eiendomskrise som et utfall. Høy offentlig gjeld begrenser regjeringenes mulighet til å bekjempe resesjonen.

* Dyrere risiko: Risikopåslaget i aksjemarkedet er på et historisk lavt nivå. En mild resesjon utløser en normalisering av risikopåslagene til litt over normalen. Men påvirkningen på kapitalflyten er relativt forbigående. Inflasjonen faller ikke nok, slik at sentralbankene blir stående tilbake med valget mellom å bekjempe inflasjon og stimulere til vekst.

– Med et så stort fond kan du spre investeringene på mange forskjellige selskaper og du kan spre dem geografisk. Vi har spredt investeringene til fondet på eiendom, obligasjoner og aksjer. Jeg mener det er den beste måten å komme gjennom dette på, sier Tangen.

(NTB)