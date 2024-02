Historiens minst inspirerende boble

De gode nyhetene: Microsofts skytjeneste Azure er størst i verden sammen med Amazon Web Services (AWS). Azure sier at det bruker KI-akseleratorer fra Nvidia, AMD og den egne Azure Maia for å trene språkmodeller. Microsoft har 53.000 Azure-KI-kunder, der over en tredel er nye kunder de seneste tolv månedene. Microsoft eier 49 prosent av Sam Altmans oppstartselskap OpenAI. I det seneste kvartalet har Microsoft begynt å betjene OpenAI’s seneste modeller, GPT-4 Turbo, GPT-4 med Vision og Dall-E 3.

Det er også økt bruk fra KI-startups som Moveworks, Perplexity, SymphonyAI og noen av verdens største selskaper. Over halvparten av de 500 største selskapene i Fortune 500 bruker Azure OpenAI i dag.

Programmerere har tatt i bruk i KI gjennom GitHub Copilot der inntektene er opp med 40 prosent på ett år. MSFT har nå 1,3 millioner abonnenter for GitHub Copilot som er opp med 30 prosent. På forrige kvartalspresentasjon fortalte Microsoft at selskapet kom til å være forsiktig med bruken av kunstig intelligens. Forsiktigheten er borte i denne kvartalspresentasjonen. Selskapet sier at de har gått fra å snakke om KI til å implementere det i stor skala.

Organisasjoner vil finne verdi i å bruke noen kroner på å teste en Sales Copilot, Service Copilot, Security Copilot eller en Github Copilot. Så vil de vurdere om besparelsene er verdt prisen Microsoft krever.

De dårlige nyhetene: Alphabet har kjøpt hundrevis av teknologiselskaper det seneste tiåret. Selskapet har 80 prosent av inntektene fra digitale annonser rundt søketjenester. Alphabet definerte seg tidlig som et KI-selskap, men de har ikke turt å satse for fullt. Oppsiden er for liten i forhold til risikoen for å forstyrre en av de mest lønnsomme digitale pengemaskinene verden har sett.

De stygge nyhetene: Økonomisk vekst skapes av befolkningsvekst og produktivitetsvekst. Den siste har ikke USA klart å løfte med mer enn 1,0 prosent pr. år, ifølge Alan Greenspan i boken Age of Turbulence. Dette på tross av alle oppfinnelser som er blitt gjort. Kastle.com styrer adgangen til 2.600 bygninger i 47 stater i USA. For et gjennomsnitt av de ti største byene er det nå 48,5 prosent som gjennomsnittlig er på kontoret. Bruk av KI-verktøy kombinert med adgang til å arbeide hjemmefra vil kunne være til nytte for alle parter om en klarer å styre det.

Kunstig intelligens skulle gitt oss selvkjørende taxier nå. Det har vi ikke fått. I stedet har vi fått så mange forskjellige KI-verktøy at halvparten av Fortune 500 kundene allerede har tatt det i bruk. Det er rene yo-yo feberen dette. Alle kundene har kjøpt KI-verktøy i år. Da blir det nok ikke så mye KI-vekst neste år.

Ved dot.com-boblen ved årtusenskiftet for 25 år siden, fikk vi mobiltelefoner og visjonen om bredbåndinternett servert av unge konsernsjefer i t-skjorte og bermudashorts. I denne syklusen har kortbukselederne brukt tiden på å lure folk til å kjøpe kryptosjetonger.

Det er ingen bred appell i å investere i et tema der Microsoft-aksjen, som er priset til 35 ganger årets resultat med et årlig utbytte på 0,70 prosent, ser ut til å bli KI-sektorens største spiller. Kunstig intelligens er i ferd med å utvikle seg til å bli en av historiens minst inspirerende investeringsbobler for aksjeinvestorer.