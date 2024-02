Warren Buffett og Cathie Wood eier samme aksje

Cathie Wood og Warren Buffett har ikke mye til felles.

Buffett er blitt et av verdens rikeste mennesker på tradisjonelt vis: han søker jevn vekst i kvalitetsselskaper og leter etter gode utbytteaksjer. Wood er den rake motsetning, og søker rask avkastning i nye, eksplosive markeder som kunstig intelligens og bioteknologi.

Buffetts største eksponering i porteføljen er Apple, men det er ett selskap han også deler med Wood. E-handel og skytjenestegigant Amazon.



Ser ut som et kupp

Diagrammet under viser pris til salg-multippel (P/S) for Amazon sammenlignet med konkurrentene.

Amazon-aksjen sammenlignet (ved hjelp av P/S-ratio) med sine konkurrenter. Skjermbilde: Motley Fool

Med en P/S på 2,9 er Amazon den billigste – eller skal vi si den minst dyre – aksjen blant «De Praktfulle Syv». Bruker vi heller pris til fortjeneste (P/E) ser vi at Amazon handles til 58 ganger fortjenesten – hvilket er forståelig. Giganten har nær doblet seg siden januar i fjor og da stiger P/E-multippelen raskt, såfremt salgene ikke følger forholdsmessig etter.

Dette er P/S Forkortelse for Price/Sales, og viser forholdet mellom en bedrifts aksjekurs og omsetning.

En multippel som bestemmer hvor høyt markedet priser hver krone selskapet tjener.

Også kjent som P/S eller PSR.

Amazon er den ubestridte leder blant skytjenesteleverandører til tross for sterk konkurranse fra Microsoft, Alphabet og Oracle. Giganten har også beveget seg inn i TV-strømming og reklame.

«Nå som kunstig intelligens står sentralt for den neste utviklingen av Amazon Web Services, ser det ut til at en retur til akselerert inntekt og fri kontantstrøm er innenfor rekkevidde», skriver Adam Spatacco i Motley Fool.

Han tror at investorer i stor grad undervurderer Amazons potensial innenfor AI, og dermed priser ned aksjen sammenlignet med konkurrentene. Han tror dette er et godt inngangspunkt for å bygge en langsiktig posisjon i Amazon-aksjen.

Buffett eier Amazon-aksjer for 1,6 milliarder dollar, mens Wood har aksjer til en verdi av rundt 8 millioner dollar.