50-100 FOND OG 1.000-2.000 AKSJER: – Hvis man har investert i mer enn 50 fond i den tro at man kjøper aktiv forvaltning kjøper man passiv forvaltning for prisen av aktiv. Man kunne like gjerne ha kjøpt indeksforvaltning til mye lavere pris, sier Thore Johnsen. Formue-eier Ole Jacob Sunde til høyre. Foto: Finansavisen