Alphabet straffes knallhardt på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,1 prosent og står i 15.340,84 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 38.534,62 poeng. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.900,11 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,6 prosent til 13,23.

Straffes

Tirsdag kveld presenterte IT-gigantene Alphabet og Microsoft sine kvartalstall. Markedet reagerer med å sende aksjene ned henholdsvis 5,1 prosent og 0,2 prosent i åpningsminuttene onsdag.

«Begge selskapene, som har store investeringer i AI, leverte bedre tall enn forventet. Til tross for dette, var ikke investorene overbevist. Alphabet falt på over 6 prosent i etterhandelen, mens Microsoft, som kunne rapportere solid vekst i sin svært viktige skytjenestedivisjon Azure, endte marginalt ned. Et av de store spørsmålene mange stiller seg er om kostnadsutviklingen knyttet til opptrappingen innen AI er bærekraftig», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Det er også verdt å merke seg at Tesla faller 2,8 prosent.

Makro

Det ble skapt 107.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i januar, viser nye tall fra ADP onsdag. Dette var godt under forventningene i forkant. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 145.000.vLønnsveksten i januar var på 5,2 prosent på årsbasis. For folk som byttet jobb, var den på 7,2 prosent, ifølge ADP.

Onsdag kveld offentliggjøres årets første rentebeslutningen fra den amerikanske sentralbanken.



«Det er bredt forventet at renten blir holdt i ro, men det blir spennende å se hvor klare signaler Fed gir om rentesettingen videre fremover» skriver Handelsbanken i en rapport.