Børslokomotiv ble straffet etter kvartalspresentasjonen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,4 prosent før den sluttet på 1.278,32 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,88 dollar, ned 1,2 prosent. Equinor gikk opp 0,4 prosent til 302,65 kroner, mens Aker BP endte tilnærmet uforandret på 280,80 kroner.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier vraker sin kjøpsanbefaling på Equinor og går rett til selg, samtidig som kursmålet torpederes til 275 kroner. Olaisen har tidligere vært positiv til Equinors kapitaldisiplin. Nå har han endret synet.

DNB la frem et resultat før skatt og utlånstap på 12,3 milliarder kroner i fjerde kvartal , mot en forventning på litt over 12 milliarder kroner. Netto renteinntekter endte på snaut 16 milliarder kroner, noe som var litt lavere enn ventet, mens banken tok tapsavsetninger på 920 millioner kroner i kvartalet. Aksjen falt 2,8 prosent til 205,10 kroner.

Riggaksjene Borr Drilling og Shelf Drilling var tirsdagens store tapere med fall på henholdsvis 11,7 prosent og 12,3 prosent. Onsdag falt Borr ytterligere 3,0 prosent til 65,45 kroner, mens Shelf Drilling gikk ned 1,5 prosent til 30,10 kroner. Bakgrunnen er Saudi Aramcos stans i investeringene som skal øke Saudi-Arabias produksjonskapasitet. Både Borr og Shelf Drilling er direkte eksponert.

Borregard satt igjen med 135 millioner kroner på bunnlinjen i fjerde kvartal. Det er en nedgang fra 210 millioner i samme periode året før, mens det overgikk analytikernes forventninger om et resultat før skatt på 129 millioner kroner. Styret i Borregaard foreslår nå et utbytte på 3,75 kroner pr. aksje for 2023, mot 3,25 kroner året før. Aksjen klatret 7,7 prosent til 179,40 kroner.

Kingfish Company melder om økt omsetning i fjerde kvartal og fullført utvidelse av oppdrettsanlegget. Aksjen endte uforandret på 7,48 kroner.

Norge har bestilt nye NASAMS fra Kongsberg Defence & Aerospace. I en børsmelding fremgår det at kontrakten er på 1,4 milliarder kroner, og forventet leveranse er i 2026-2027. Kongsberg Gruppen falt 0,4 prosent til 537,00 kroner.

poLight falt hele 12,9 prosent til 14,70 kroner. I slutten av forrige uke advarte Geir Linløkken i Investtech mot kursfall i aksjen.