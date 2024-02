Solstad Offshore har i dag mottatt et brev på vegne av Kistefos der det står at anmodningen om en ekstraordinær generalforsamling datert 7. desember 2023 blir trukket tilbake, fremkommer det in en børsmelding.

SOFF vil derfor ikke avholde en generalforsamling i samsvar med anmodningen står det videre.

Torsdag forrige uke ble det kjent at samtalene mellom Aker og Kistefos hadde brutt sammen uten noen justeringer i restruktureringsavtalen for rederiet.

«Aker har informert meg om at det ikke lenger er løsningssamtaler mellom partene, » skrev Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad i en epost.



Solstad-saken

I desember gikk nemlig Kistefos – som en av de største aksjonærene i Solstad Offshore – hardt ut og krevde en ekstraordinær generalforsamling i rederiet for å vurdere søksmål mot styret i Solstad Offshore, samt styreledere og daglige ledere i Kjell Inge Røkke-selskapene Aker Capital og AMSC.

Bakgrunnen for dette var det de oppfattet som en grov forskjellsbehandling av aksjonærene i refinansieringsløsningen som ble lagt frem i oktober.

«Planen innebærer en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore tappes for 4–6 milliarder kroner. Om man tar hensyn til fremtidig inntjening og verdistigning på flåten kan dette over tid muligens dreie seg om så mye som 10 milliarder kroner,» het det i en pressemelding fra Kistefos.

Krangelen mellom Røkke og Sveaas har vært en av tiårets store disputter i norsk finansverden.

Den tok virkelig av etter at Solstad Offshore for tre måneder siden meldte at det hadde kommet frem til en restruktureringsløsning med Aker, Eksfin og DNB.

Kistefos og Christen Sveaas fyrte da på alle sylindre.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sa Kistefos-styreleder Sveaas om planen, og begrunnet:

– Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning.

Senere har flere aksjonærer kastet seg på og kritisert Akers løsning.

Vanner ut aksjonærene

Solstad Offshore trengte å refinansiere gjeld for 11,4 milliarder kroner som forfaller ved utgangen av første kvartal, samt å løse et et restkrav på 1,8 milliarder kroner fra refinansieringen i 2020.

Løsningen som Solstad Offshore og Aker er kommet i mål med, betyr blant annet at det gjennomføres en emisjon i det nyopprettede datterselskapet Solstad Maritime, som også overtar de fleste av Solstad-skipene. Aker tar 80 prosent av emisjonen på totalt 4 milliarder kroner.

Dagens børsnoterte Solstad-rederi, og altså dagens aksjonærer, får en eierandel på 27,3 prosent, der aksjonærene også får en rett til å tegne aksjer for inntil 750 millioner kroner som kan gi ytterligere 13,6 prosent. Røkke og Aker vil bli sittende med minst 65 prosent av det nye selskapet.