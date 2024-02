Finansdirektør i Edda Wind går av

Edda Wind kunngjør i en børsmelding onsdag at Tom Johan Austrheim har besluttet å si opp sin stilling som finansdirektør for å gå over i en ny stilling i et annet selskap. Han vil fortsette i sin nåværende stilling i en periode for å sikre overlevering.

– På vegne av selskapet vil jeg takke Tom for hans bidrag til selskapet i nesten tre år, sier konsernsjef Kenneth Walland.

– Jeg har hatt en veldig interessant og spennende tid i Edda Wind. Det har vært en positiv reise for selskapet med børsnotering og betydelig vekst, sier Tom Johan Austrheim.

Edda Wind er et norsk selskap innen vindkraftsektoren som tilbyr servicefartøy og teknisk støtte globalt. Selskapets hovedkontor er i Haugesund, Norge, og ble etablert i 2015. Fartøyene gir støtte til vindturbiner, hovedsakelig i Europa. Selskapet ble notert på børs november 2021.