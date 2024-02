New York Community Bank stuper på børs

New York Community Bank (NYCB) - banken som kjøpte Signature Bank etter kollapsen i mars 2023 - faller 40 prosent på børsen etter kvartalsrapportering.

Banken kunngjorde og en kraftig reduksjon på hele 70 prosent i utbytte som svar på regulatoriske krav. NYCB rapporterte også et betydelig underskudd på 260 millioner dollar i fjerde kvartal, noe som avviker markant fra markedets forventning om overskudd i samme størrelsesorden.

Denne nedgangen kommer på et kritisk tidspunkt, bare uker før Federal Reserves kriselåneprogram utløper. Nyhetene antyder en økt bekymring for bankens økonomiske helse og evne til å møte regulatoriske forpliktelser. NYCB står nå overfor utfordringer med å gjenopprette investorers tillit og stabilisere sin økonomiske posisjon midt i et skiftende finansielt landskap.