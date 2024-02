Wall Street ned etter Powell-tale

De tre ledende hovedindeksene på Wall Street falt etter at Powell hintet om at markedet ikke burde forvente rentekutt allerede i mars.

Federal Reserve opprettholdt onsdag styringsrenten i intervallet 5,25 til 5,50 prosent - den høyeste renten siden 2001 - og advarte om at sentralbanken ikke vil kutte renten før den har større tillit til at inflasjonen har en stabil, nedadgående trend.

– Komiteen forventer ikke at det vil være hensiktsmessig å redusere målintervallet før vi har fått større tillit til at inflasjonen beveger seg bærekraftig ned mot 2 prosent, sa komiteen.

Sentralbanken har ytret at de fortsatt er «svært oppmerksomme» på inflasjonsrisikoen, dog bemerket FED at økonomien beveger seg mot prisstabilitet og en bedre balanse.

Videre fjernet FED formuleringer fra tidligere uttalelser som tidligere ga rom for renteøkninger. De fjernet også formuleringen om at det amerikanske banksystemet er sunt og robust, og fjernet også all omtale av hvordan strammere finans- og kredittvilkår vil påvirke husholdningenes økonomi.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones falt 0,83 prosent til 38,149.18 poeng.

S&P 500 falt 1,61 prosent til 4,845.47 poeng.

Nasdaq falt 2,23 prosent til 15,164.01 poeng

Aksjer

Det var nokså dårlig stemning blant teknologigigantene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene:

Facebook falt 2,48 prosent til 390.14.

Amazon falt 2,39 prosent til 155.20.

Apple falt 1,94 prosent til 184.40.

Netflix steg 0,22 prosent til 564.11.

Alphabet falt 7,35 prosent til 141.80.

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 2,36 prosent til 80,44 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,17 prosent til 75,73 dollar fatet.

Krypto

Kryptomarkedet falt onsdag: