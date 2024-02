Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Oljeprisen lavere, Wall Street stupte etter Feds utsikter og Asia følger etter. Det går mot rød åpning i Oslo.

Det tror også Roger Berntsen i Nordnet. Han spår Oslo Børs ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8, 0] prosent.



«Den amerikanske sentralbanken holdt styringsrenten uendret i går, noe som var i tråd med forventningene. Mange investorer hadde håpet på at det første av flere rentekutt ville komme allerede i mars. Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte imidlertid at dette er lite sannsynlig», skriver han i dagens morgenkommentar.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,8 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,3 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,4 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,2 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,2 prosent til 80,75 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 76,05 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De tre ledende hovedindeksene på Wall Street falt etter at Powell hintet om at markedet ikke burde forvente rentekutt allerede i mars.

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones falt 0,83 prosent til 38,149.18 poeng.

S&P 500 falt 1,61 prosent til 4,845.47 poeng.

Nasdaq falt 2,23 prosent til 15,164.01 poeng

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,4 prosent før den sluttet på 1.278,32 poeng.

DNB la frem et resultat før skatt og utlånstap på 12,3 milliarder kroner i fjerde kvartal , mot en forventning på litt over 12 milliarder kroner. Netto renteinntekter endte på snaut 16 milliarder kroner, noe som var litt lavere enn ventet, mens banken tok tapsavsetninger på 920 millioner kroner i kvartalet. Aksjen falt 2,8 prosent til 205,10 kroner.

Borregard satt igjen med 135 millioner kroner på bunnlinjen i fjerde kvartal. Det er en nedgang fra 210 millioner i samme periode året før, mens det overgikk analytikernes forventninger om et resultat før skatt på 129 millioner kroner. Styret i Borregaard foreslår nå et utbytte på 3,75 kroner pr. aksje for 2023, mot 3,25 kroner året før. Aksjen klatret 7,7 prosent til 179,40 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, Høyres Hus kl. 08.30, webcast

Europris: Kl. 07.00, hos SEB kl. 08.30, webcast

Prosafe: Kl. 07.00, hos Pareto kl. 10.00, webcast

Sparebanken Vest: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Protector Forsikring: Hotel Continental kl. 10.00, webcast

Stolt-Nielsen: Hos SEB kl. 15.00, webcast

Makro: