Rir høye renter

I fjerde kvartal 2023 fikk Sparebanken Vest et resultat før skatt på 4 418 millioner kroner, opp fra 3 504 millioner kroner i samme periode året før. Dette gir en egenkapitalavkastning på 16.5 prosent, opp fra 14,6 prosent i 2022. På årsbasis endte resultatet på 6 285 millioner kroner, en oppgang fra 5 244 millioner kroner året før. Også inntektene økte for sparebanken, som endte på 1 739 og 6 285 millioner kroner på kvartals- og årsbasis. Tilsvarende tall i fjor var 1 331 og 5 244 millioner kroner.

Det var særlig høyere renter som bidro til å løfte inntekter og resultat for sparebanken. Netto renteinntekter endte på 1 442 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning fra 1 136 millioner kroner samme periode året før. På årsbasis fikk banken netto renteinntekter på 5 242 millioner kroner, opp fra 3 994 millioner kroner i 2022. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 26 og 31 prosent.

– Fjerde kvartal avslutter et godt år for Sparebanken Vest. 2023 ble også et år med god vekst i kunder, utlån og inntekter. I likhet med 2023 vil 2024 preges av økonomisk uforutsigbarhet, og Sparebanken Vest er godt rustet for et mer krevende makroøkonomisk bilde, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpseth.

Vekst i Bulder

Mobilbankkonseptet Bulder hadde nærmere 47 milliarder kroner i utlån ved utgangen av 2023. Dette var godt over forventningene på 36 milliarder kroner.

– Siden vi introduserte Bulder i slutten av 2019 har vi kontinuerlig videreutviklet konseptet med nye og forbedrede produkter og funksjonalitet. Ambisjonen er å fortsette veksten i 2024 og oppnå 60 milliarder i utlånsvolum ved utgangen av 2024, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Rentenetto 1 442 1 136 Sum inntekter 1 739 1 331 Resultat før utlånstap 1 300 878 Resultat før skatt 1 287 840

Sparebank Vest foreslår 1 050 kroner i utbytte, og 150 millioner kroner i gavemidler. Dette tilsvarer 7,5 kroner per aksje.