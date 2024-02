Oslo Børs åpner i grønt – handelsaksje stuper etter skuffende kvartal

Entra vil selge Trondheim-porteføljen til Reitan Eiendom for 6,5 milliarder kroner. Det gjøres for å lette balansen og satse mer konkret på Oslo og Bergen. Aksjen klatret over 4 prosent fra start, men har nå snudd ned 0,1 prosent.

Okea tar nedskrivinger på opptil 2 milliarder kroner i fjerde kvartal, men hadde rekordhøy produksjon i kvartalet.

«Dagens oppdatering fungerer som et positivt datapunkt med hensyn til Okeas operative kapasiteter. Det er betryggende å se den positive utviklingen på driftede eiendeler som Draugen og Brage. Dette øker også sannsynligheten for positive revideringer i selskapets produksjonsguiding/nåværende forventninger for 2024, som vil bli fremlagt med fjerdekvartalsrapporten neste torsdag», skriver Arctic Securities i en oppdatering.

Okea-aksjen er opp 2,2 prosent.

Kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen tjente 98,4 millioner dollar, tilsvarende over en milliard norske kroner i fjerde kvartal. Aksjen stiger 1,3 prosent.

Vår Energi fullførte i går kveld oppkjøpet av Neptune Energy Norge tidligere enn forventet. Det gjorde at SpareBank 1 Markets hevet kursmålet med 2 kroner. Aksjen stiger 0,3 prosent.

Tom Johan Austrheim trekker seg som finansdirektør i Edda Wind. Aksjen faller 1,2 prosent.

Linda Nyquist-Evenrud utnevnes til konsernsjef i Kongsberg Automotive. Aksjen er ned 0,5 prosent.

Prosafe taper fortsatt penger. I fjerde kvartal endte resultatet på over minus 21 millioner dollar. Aksjen faller tungt 6,5 prosent.

Sparebanken Vest nøt godt av høye renter i fjerde kvartal, og økte både inntekter og resultat. Aksjen stiger 2,7 prosent.

Flere aksjer kommer fortløpende i åpningen.