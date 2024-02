Deutsche Bank så fall i både inntekter og resultat i fjerde kvartal. Totale inntekter endte på 6,6 milliarder euro, mens resultat før skatt kom på 698 millioner euro. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 7,1 milliarder og 1,7 millioner euro.

Som del av resultatpresentasjonen annonserte banken betydelige tiltak for kostnadsreduksjon. Dette inkluderer 3 500 oppsigelser. Banken har allerede kunngjort planer om å redusere antall ansatte, men dette er første gang långiveren har konkretisert antallet nedbemanninger. Stillingene som vil bli berørt er hovedsakelig bakkontorfunksjoner.

Den tyske banken kunngjorde et årsutbytte på 45 europeiske cent per aksje, en økning fra 30 cent i 2022. I tillegg fikk banken godkjennelse for tilbakekjøp av 675 millioner aksjer i første halvdel av 2024.

På årsbasis omsatte banken for 28,8 milliarder euro, mens resultatet før skatt endte på 5,7 milliarder euro. Tilsvarende tall for 2022 var henholdsvis 27,2 og 5,6 milliarder euro.

– Vi har hatt vekst år for år, til tross for noen elementer som i år skapte litt støy. Men det som virkelig er spennende, er den momentumet vi ser i virksomheten, sa økonomidirektør James von Moltke til CNBC torsdag.