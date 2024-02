Du må aldri gi vekk opsjoner

Sånn begynte det: Europris fortalte aksjemarkedet i midten av juni 2018 at selskapet hadde inngått en avtale om å kjøpe det svenske Överskottsbolaget ÖoB. Oppkjøpet skulle skje i to steg med 20 prosent av ÖoB først, og så 80 prosent senere. For begge stegene var prisen var avtalt til 7,7 ganger EBITDA for avtalte år. (Earnings before interest taxes depreciation & amortisation)

Dette skrev jeg da i et månedsbrev til kundene fra min tidligere arbeidsgiver den 25.juni 2018: For den svenske Svensson-familen som eier Runsveen-gruppen med Överskottsbolaget ÖoB-kjeden har nok dette vært tidenes midtsommerfeiring. Etter å ha gått rundt staken og sunget sanger med stadig flere nubber innenbords har det nok vært dype samtaler innad i familien omtrent på dette nivået: «Lyssna på meg nu brorsan. Norrbaggarna dom är inte som oss i Østergotland som gillar at spara. Før dom verkar det som om dom gillar at kjøpa så dyrt som møjligt, førr det er først då det kjenns bra at handla. Dom nesta tre åren skal vi spara så mycke pengar at norrbaggarna skal bli rett så nøjda.»

Videre skrev jeg: ...Når Europris velger å kjøpe 20 prosent av et svensk privat selskap, ÖoB, som ikke tjener penger med oppgjør i 4,6 prosent av Europris' aksjer med en opsjon på å kjøpe siste 80 prosent av ÖoB til samme EBITDA-multippel, 7,7, om tre år, også med oppgjør i Europris-aksjer kan det være at det er noe av detaljene om den framtidige kjøpesummen vi ikke har fått vite, men dette er de mest generøse vilkårene for oppkjøp jeg noen gang har sett.

ÖoB hadde en omsetning på SEK 3,9 milliarder for 2017 og et netto tap på SEK 8,8 millioner. Det er helt OK å uttrykke et oppkjøp i form av en EBITDA-multippel, men å gi et privat selskap muligheten til å 8-doble en oppkjøpspris for hver krone spart om tre år, så er det incentiver som ingen privat familiebedrift klarer å være rasjonell til. Med dette oppkjøpet har ikke Europris nok fokus på utbytte for aksjonærene og dermed ryker aksjen ut av vår utbytteportefølje. Det er ingen umiddelbar fare for at denne første delen av et mulig oppkjøp skal senke kursen for Europris-aksjen fra dette kursnivået, men dess nærmere vi kommer et mulig oppkjøp av de resterende 80 prosentene av ÖoB vil stadig flere aksjonærer spørre seg selv om dette oppkjøpet er verdt å betale for med mellom 25- 35 prosent av aksjene i Europris.