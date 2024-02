Oslo Børs ligger ved lunsjtider opp 0,1 prosent til 1.279,13 poeng.

Dagens bevegelser

Prosafe la torsdag frem tall for fjerde kvartal, der det kommer frem at selskapet fremdeles taper penger. I fjerde kvartal endte resultatet på over minus 21 millioner dollar. På ettermiddagen faller aksjen 10,7 prosent til 55,40 kroner.

Multiconsult faller 3,1 prosent til 125 kroner etter at Arctic Securities la frem en analyse der kursmålet kuttes i forkant av kvartalstallene, som er ventet 6. februar.

Fjerde kvartal ble svakere enn ventet for Europris som følge av svak julehandel. Utbyttet heves fra i fjor, men mindre enn forventet. Aksjen falt så mye som 7,5 prosent fra start, men ved lunsjtider omsettes den for 75 kroner, en nedgang på 5 prosent.

Protector Forsikring fikk et resultat før skatt på 840 millioner kroner i fjerde kvartal. Børsmeldingen kom i går kveld. «Dette var solid over vårt estimat og konsensus på rundt 470 millioner kroner. Både investerings- og forsikringsvirksomheten kom inn bedre enn ventet. Combined ratio for kvartalet lå på 86,4 prosent, hvilket var 6,2 prosentpoeng bedre enn konsensusforventningene og 7,2 prosentpoeng bedre enn vårt estimat», skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport.

Aksjen har skutt fart mot lunsj, og ved 12-tiden ligger den i toppen av aksjene som stiger mest med en oppgang på 15,3 prosent til 217,50 kroner.

Entra vil selge Trondheim-porteføljen til Reitan Eiendom for 6,5 milliarder kroner. Det gjøres for å lette balansen og satse mer konkret på Oslo og Bergen. Aksjen ligger ved lunsj opp om lag 1,9 prosent til 117,40 kroner.