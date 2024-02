– Investorene har åpenbart tro på at vi er i nærheten av en bunn

Etter en god børsutvikling i desember, ble januar en rød måned på Oslo Børs. Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 23,9 milliarder kroner i årets første måned, og det ble nettokjøpt aksjer for 510 millioner kroner.

Børsmåneden var preget av positive inflasjonstall, men et svakere oljemarked førte til at pilen pekte ned på Oslo Børs. I USA har de store teknologikjempene levert gode tall, men det har vært stor spredning i feltet i form av kursreaksjoner. I tillegg kom det en beskjed fra Saudi Aramco om at selskapet ikke vil øke produksjonskapasiteten fra 12 til 13 millioner fat pr. dag.

Favorittene

Yara tronet på toppen av listen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 155 millioner kroner, etterfulgt av Norsk Hydro, Grieg Seafood, DOF Group og Equinor.

– Selv om Yara, Norsk Hydro og Grieg Seafood har falt over en lengre periode har Nordnet-kundene åpenbart fått troen på at vi er i nærheten av en bunn og har startet å vekte seg opp i disse aksjene, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Salgstoppen

Samtidig var det Norwegian som toppet salgslisten, med et nettosalg på 70 millioner kroner, etterfulgt av MPC Container Ships, SalMar, TGS og Okeanis Eco Tankers.

– Etter en forrykende start på året har Nordnet-kundene valgt å selge seg ned i Norwegian. Aksjen har steget over 20 prosent så langt i år og jeg tror mange prøver å time en topp ettersom første kvartal er historisk et svakt kvartal for flyselskaper, sier Johannesen.