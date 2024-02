Bank of England holder renten uendret

For fjerde gang på rad lar den engelske sentralbanken, Bank of England, renten være uendret. Styringsrenten blir dermed liggende på 5,25 prosent.

Seks av ni medlemmer av komiteen som setter renten stemte for å holde styringsrenten fast, viser meldingen fra sentralbanken. To medlemmer stemte for å øke renten til 5,5 prosent, mens et medlem stemte for å kutte renten til 5 prosent.

I desember endte inflasjonen i Storbritannia på fire prosent, et godt stykke over to prosent. Dette var likevel lang under rekordnivået på 11,1 prosent i Oktober 2022. Kjerneinflasjonen, som ser bort fra mat- og energipriser, kom inn på 5,1 prosent i desember.

Sentralbanksjef Andrew Bailey sa at det har vært «gode nyheter rundt inflasjon de siste månedene,» og at sentralbanken vil vurdere hvor lenge renten bør holdes på nåværende nivåer. Han understrekte imidlertid at banken trenger mer data før de vil begynne å vurdere rentekutt.

– Vi trenger mer bevis på at inflasjon kan falle hele veien til målet på to prosent, og forbli der, før vi kan redusere styringsrenten, sa han til Wall Street Journal.