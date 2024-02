Den totale forbruksgjelden økte med 500 millioner kroner i januar, og utgjør nå 160,9 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Nedbetalingslån økte med 800 millioner til 89,5 milliarder kroner i samme periode.

- Veksten i nedbetalingslån tyder på at mange må ta opp lån for større kjøp, og at sparekapitalen har blitt mindre. Sistnevnte skyldes nok høyere priser og rente, sier daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon.

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økte med 10,9 milliarder kroner, mens nedbetalingslån har økt med 7,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer økningen på henholdsvis 7,3 og 9 prosent.

– Til tross for økte priser og renter ser vi at forbruksgjelden har økt ganske mye, og det er nedbetalingslån som har hatt en solid vekst, sier Karstensen.

Økt kredittkortgjeld

Den rentebærende kredittkortgjelden økte med 300 millioner kroner i januar, og utgjør nå 42,5 milliarder kroner. På årsbasis er imidlertid gjelden redusert med 1,9 milliarder kroner, eller 4,3 prosent.

– Til tross for stor bruk av kredittkort har det vært positivt å se at den rentebærende kredittkortgjelden har blitt redusert siste tolv måneder, sier Karstensen.