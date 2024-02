Torsdag stjeler Apple, Meta og Amazon oppmerksomheten

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 15.234,60 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 38.234,92 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.867,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,89 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 14,02.

Apple, Meta Platforms og Amazon er blant selskapene som er ventet å legge frem kvartalsrapporter etter børsens stengetid. Aksjene stiger henholdsvis 0,1 prosent, 1,7 prosent og 0,9 prosent i åpningsminuttene.

Fed

Onsdag kveld meldte den amerikanske sentralbanken at renten holdes i ro, akkurat som ventet. Det ble ikke gitt noen eksplisitte signaler om tidlig rentekutt.

«Riktignok fjernet de nå setningen om «eventuell politikkinnstramming,» og erstattet den med en setning som henspiller på en «justering av rentenivået.» Justeringer kan som kjent skje begge veier, men det er ingen tvil om at den neste retningen er nedover», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

224.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 27. januar, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 212.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.898.000 pr. 20. januar, opp fra reviderte 1.828.000 uken før. På forhånd var det ventet en måling på 1.840.000.