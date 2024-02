Oslo Børs endte dagen opp 0,08 prosent til 1.279,30 poeng.

Oppgang

Protector Forsikring fikk et resultat før skatt på 840 millioner kroner i fjerde kvartal. Børsmeldingen kom i går kveld. «Dette var solid over vårt estimat og konsensus på rundt 470 millioner kroner. Både investerings- og forsikringsvirksomheten kom inn bedre enn ventet. Combined ratio for kvartalet lå på 86,4 prosent, hvilket var 6,2 prosentpoeng bedre enn konsensusforventningene og 7,2 prosentpoeng bedre enn vårt estimat», skrev Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport.

Aksjen endte som dagens børsvinner, altså aksjen som steg mest, med en oppgang på 14,3 prosent til 215,50 kroner.

Entra vil selge Trondheim-porteføljen til Reitan Eiendom for 6,5 milliarder kroner. Det gjøres for å lette balansen og satse mer konkret på Oslo og Bergen. Aksjen steg 2,1 prosent til 117,60 kroner.

Okea tar nedskrivinger på opptil 2 milliarder kroner i fjerde kvartal, men hadde rekordhøy produksjon i kvartalet. «Dagens oppdatering fungerer som et positivt datapunkt med hensyn til Okeas operative kapasiteter. Det er betryggende å se den positive utviklingen på driftede eiendeler som Draugen og Brage», skriver Arctic Securities i en oppdatering. Okea-aksjen steg 1,4 prosent til 23,52 kroner.

Kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen la også frem kvartalstall torsdag, der selskapet tjente 98,4 millioner dollar, tilsvarende over en milliard norske kroner i kvartalet. Aksjen steg 2,8 prosent i løpet av dagen til 405 kroner.

Vår Energi fullførte i går kveld oppkjøpet av Neptune Energy Norge tidligere enn forventet. Det gjorde at SpareBank 1 Markets hevet kursmålet med 2 kroner. Torsdag endte aksjen opp 1,6 prosent til 31,11 kroner.

Sparebanken Vest nøt godt av høye renter i fjerde kvartal, og økte både inntekter og resultat. Aksjen steg 3,6 prosent til 115 kroner.

Nedgang

Prosafe la torsdag frem tall for fjerde kvartal, der det kommer frem at selskapet fremdeles taper penger. I fjerde kvartal endte resultatet på over minus 21 millioner dollar. Aksjen endte ned 8,4 prosent til 56,80 kroner.

Multiconsult falt 3,5 prosent til 124,50 kroner etter at Arctic Securities la frem en analyse der kursmålet kuttes i forkant av kvartalstallene, som er ventet 6. februar.

Fjerde kvartal ble svakere enn ventet for Europris som følge av svak julehandel. Utbyttet heves fra i fjor, men mindre enn forventet. Aksjen endte dagen ned 2,9 prosent til 76,65 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 81,28 dollar, en oppgang på 0,8 prosent. Mars-kontrakten for Brent lå på sin side ned 0,4 prosent til 81,41 dollar.

Ellers viste de ukentlige tallene fra amerikanske energimyndigheter onsdag ettermiddag at råoljelagrene steg med 1,2 millioner fat i forrige uke til 421,9 millioner fat. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være ned 0,2 millioner fat, ifølge Trading Economics.