Eurobørsene gir blaffen i Powell

Fed-sjef Jerome Powell helte kaldt vann i blodet på amerikanske investorer, da han onsdag hevdet at det neppe blir noe rentekutt i mars. Den overrraskende «haukete» uttalelsen bidro til at derivatmarkedet nå regner det som bare 38 prosent sannsynlig at noe slikt likevel skjer. Dagen før var den impliserte sannsynligheten 53 prosent, og for en måned siden var den 73 prosent.

Mindre positive renteutsikter skapte onsdag store fall i USAs aksjemarked. Pessimismen smittet imidlertid ikke over på de europeiske børsene, som generelt beveget seg lite torsdag.

Ferrari-kursen fikk virkelig fart på seg, etter at sportsbilprodusenten innfridde analytikernes topp- og bunnlinjeforventninger i fjerde kvartal. Fortsatt sterk etterspørsel og prisøkninger på en del modeller bidro til utviklingen. Ledelsens prognose for 2024 var omtrent som ventet, men aksjen steg likevel med mer enn 9 prosent. Det hjalp at Ferrari lover å vise frem sin første helt elektriske bil i fjerde kvartal neste år.

Mens det italienske konsernet la bak seg et rekordår, opplevde Deutsche Bank et resultatfall på 30 prosent i fjerde kvartal. Lønnsomheten overrasket likevel positivt, og dessuten skal kostnadene krympes med 2,5 milliarder euro, blant annet ved å sparke 3 500 ansatte. I tillegg skal utbyttene og tilbakekjøpene jekkes opp. Deutsche Bank-kursen steg med godt over 4 prosent.

Nederst på avkastningslisten fant vi teknologileverandøren Dassault Systemes. Aksjen stupte rundt 10 prosent, grunnet skuffende «guiding». Ledelsen spår nå en inntektsvekst på 7-8 prosent i første kvartal og 8-10 prosent i hele 2024. Økningen i ferde kvartal var på 8 prosent.

Heller ikke BNP Paribas imponerte. Eurosonens største bank bommet på inntjeningsestimatet og nedjusterte sin målsatte lønnsomhet for 2025. I fjerde kvartal ble overskuddet halvert, delvis grunnet skyhøye tapsavsetninger. Konsernet risikerer blant annet å måtte godtgjøre polske kunder som har tapt skjorten på boliglån i sveitsiske franc. BNP Paribas-kursen sank med 8 prosent.