Masseoppsigelser i Zoom

Zoom kutter rundt 150 årsverk, skriver CNBC torsdag. Selskaper føyer seg dermed inn i rekken av teknologiselskaper som i takt med at investorene fortsetter å presse på for effektivisering kutter massivt i antall ansatte.

En talsperson for Zoom bekreftet at kuttene utgjør i underkant av 2 prosent av selskapets arbeidsstyrke.

– Vi evaluerer jevnlig teamene våre for å sikre at de er i tråd med strategien vår, sier talspersonen i en uttalelse til CNBC. Som en del av dette arbeidet omrokerer vi roller for å øke kompetansen og fortsetter å ansette på kritiske områder for fremtiden.

Zoom sier at oppsigelsene ikke gjelder hele selskapet, og legger til at de vil fortsette å ansette folk innen kunstig intelligens, salg, produktutvikling og drift i 2024.

Per torsdag har mer enn 100 teknologiselskaper sagt opp rundt 30 000 ansatte i begynnelsen av året, ifølge layoffs.fyi. Januar var den travleste nedbemanningsmåneden i teknologisektoren siden mars.

I forrige måned kuttet Microsoft forrige måned 1 900 stillinger i spilldivisjonen, mens Google sa at de fjerner hundrevis av stillinger i hele selskapet, og Amazon sa opp ansatte i Prime Video, MGM Studios, Twitch og Audible.

I tillegg til Zoom kunngjorde også skyprogramvareleverandøren Okta en nedbemanning torsdag, og fortalte at de sier opp rundt 400 ansatte, eller rundt 7 prosent av arbeidsstyrken.