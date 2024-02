Peloton Interactive raser på Wall Street etter kvartalsrapport

Aksjene i Peloton stupte torsdag i overkant av 20 prosent etter at treningsselskapet ga en svak guiding.

Peloton Interactive er et amerikansk treningsutstyr og medieselskap. Selskapets produkter er stasjonære sykler, tredemøller og innendørs roere utstyrt med Internett-tilkoblede berøringsskjermer som streamer live og on-demand treningstimer gjennom en abonnementstjeneste.

Selskapet leverte blandede resultater for foregående kvartal, da bunnlinjen var noe svakere enn Wall Street forventet. Selskapet slo dog inntektsestimatene. Peloton spår også et svakere salg og et større tap enn forventet i inneværende kvartal.

Her er hvordan Peloton gjorde det i andre kvartal sammenlignet med hva Wall Street forventet, basert på en undersøkelse fra LSEG:

Tap per aksje: 54 cent mot forventet 53 cent

Omsetning: 743,6 millioner dollar mot forventet 733,5 millioner dollar.

Det som derimot gjorte at markedet reagerte negativt var at selskapet ga dystre prognoser for inneværende kvartal og svake salgsutsikter for hele året.

For det finansielle tredje kvartalet forventer Peloton et salg på mellom 700 og 725 millioner dollar, sammenlignet med et Wall Street-estimat på 754 millioner dollar, ifølge LSEG. Selskapet forventer at det justerte EBITDA-tapet vil ligge på mellom 20 og 30 millioner dollar, sammenlignet med analytikernes anslag på et tap på 2 millioner dollar, ifølge StreetAccount.

– Utsiktene våre er preget av usikkerhet knyttet til vår evne til å øke antallet betalende abonnenter på en effektiv måte samt usikre makroøkonomiske utsikter, skriver finansdirektør Liz Coddington i et brev til aksjonærene.