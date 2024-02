Meta leverte en omsetning på 40 milliarder dollar i fjerde kvartal. Resultatet ble på $5.33 per aksje.

Resultatet er mer enn en tredobling fra samme tid i fjor, da selskapet kun tjente $1,76 per aksje.

På forhånd var konsensus blant analytikere omsetning på 39,1 milliarder dollar, og et resultat på $4,96 per aksje.

Daglige og månedlige aktive brukere endte på henholdsvis 2,11 og 3,07 millioner, mot ventet 2,08 og 3,06 millioner.

Selskapet annonserer samtidig et utbytte på 50 cent for kvartalet. Det er første gang selskapet betaler utbytte. Selskapet skal videre kjøpe tilbake egne aksjer for 50 milliarder dollar

Aksjen stiger mer enn 12 prosent i etterhandelen.

Metaverse blør

Selv om selskapet tjente bra, var det enkelte divisjoner som slet mer.

Reality Labs, divisjonen for Metaverse-satsningen, tapte nær 5 milliarder dollar i fjerde kvartal. Satsningen har blødd penger siden oppstart for halvannet år siden. Totalt er tapene på over 30 milliarder dollar.



Det var på forhånd ventet at annonseinntektene ville stige med 22 prosent etter et krevende 2022. Samtidig har grunnlegger Mark Zuckerberg trukket frem selskapets AI-satsning som en driver for økte annonseinntekter

– Selskapet fyrer på alle sylindre, sier analytiker Brent Thill i Jefferies i forkant av fremleggelsen.

– Det digitale annonsemarkedet er på sitt sterkeste nivå på flere år.

Sterk oppgang

Meta steg 1 prosent på New York-børsen i forkant av fremleggelsen. Aksjen har steget 12 prosent hittil i år, og bikket nylig 1.000 milliarder dollar i markedsverdi.

Gjennom fjoråret har Meta tredoblet seg i verdi, etter et svakt 2022