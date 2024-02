Wall Street steg i påvente av viktige kvartalstall

Wall Street steg torsdag i påvente av viktige kvartalstall fra Apple, Meta og Amazon.

Onsdag kveld meldte den amerikanske sentralbanken at renten holdes i ro, akkurat som ventet. Det ble ikke gitt noen eksplisitte signaler om tidlig rentekutt.

«Riktignok fjernet de nå setningen om «eventuell politikkinnstramming,» og erstattet den med en setning som henspiller på en «justering av rentenivået.» Justeringer kan som kjent skje begge veier, men det er ingen tvil om at den neste retningen er nedover», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

224.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 27. januar, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 212.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.898.000 pr. 20. januar, opp fra reviderte 1.828.000 uken før. På forhånd var det ventet en måling på 1.840.000.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,97 prosent til 38,149.18 poeng.

S&P 500 steg 1,25 prosent til 4,906.25 poeng.

Nasdaq falt 1,30 prosent til 15,361.64 poeng

Aksjer

Pilene pekte for det meste oppover for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook steg 1,19 prosent til 394.78.

Amazon steg 2,63 prosent til 159.28.

Apple steg 1,33 prosent til 186.86.

Netflix steg 0,60 prosent til 567.51.

Alphabet steg 0,64 prosent til 142.71.

Tesla steg 0,84 prosent til 188.86

Nvidia steg 2,45 prosent til 630.35

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 2,38 prosent til 78,70 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,26 prosent til 73,78 dollar fatet. Oljeprisfallet kom etter rykter om våpenhvile mellom Israel og Palestina.

Krypto

Kryptomarkedet var nokså flatt torsdag: