Amazon stiger i etterhandelen etter kvartalstall

Amazon rapporterte resultater for fjerde kvartal som slo analytikernes forventninger både hva angår topp- og bunnlinjen torsdag. Selskapet kom også med optimistiske utsikter for de kommende månedene.

Aksjen stiger med 4 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Nettoomsetningen endte på nesten 170 milliarder dollar, mot en forventet omsetning på 166,2 milliarder dollar. Det er høyere enn de nesten 150 milliarder dollarene selskapet genererte i samme periode året før. Utsiktene for inneværende kvartal overgikk også prognosene.

Her er noen av Amazons viktigste nøkkeltall sammenlignet med hva Wall Street forventet i selskapets regnskapsmessige fjerde kvartal, ifølge data fra Bloomberg:

Omsetning: 169,9 milliarder dollar mot forventet 166,2 milliarder dollar (149,2 milliarder dollar i 4. kvartal 2022).

Justert resultat per aksje: 1,00 dollar mot forventet 0,78 dollar (0,03 dollar i 4. kvartal 2022).

Amazon Web Services: 24,20 milliarder dollar mot forventet 24,22 milliarder dollar (21,4 milliarder dollar i 4. kvartal 2022).

Kursoppgang i 2023

Totalt sett hadde Amazon-aksjen en formidabel oppgang i fjor, med en stigning på over 80 prosent. Og så sent som i forrige uke nådde aksjen en 52-ukers toppnotering.

Tidligere i år Amazon kuttet flere hundre stillinger i Prime Video og MGM Studios og kunngjorde en stor nedbemanning på Twitch, en plattform for livestreaming av videospill, der over 500 personer ble sagt opp. Nedbemanningen i teknologisektoren illustrerer en smertefull nedtur etter en tid med rask ekspansjon, ettersom selskapene fortsatt reduserer størrelsen og trekker seg tilbake fra de ambisiøse investeringene som ble gjort i de tidlige stadiene i pandemien.

KI

Amazon ser potensialet for at utviklingen av kunstig intelligens kan generere titalls milliarder dollar til skyvirksomheten. KI-verktøy krever enorme mengder data og prosessorkraft for å trene opp og kjøre store språkmodeller og tilhørende applikasjoner, og skyleverandørene er avhengige av å levere viktig infrastruktur.

I september lanserte selskapet KI-tjenesten Amazon Bedrock, som gjør det mulig for kundene å bygge generative KI-applikasjoner ved hjelp av eksisterende modeller fra Anthropic, Stability AI og Amazon selv.