Analytiker spår Oslo Børs opp

Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Facebook-eier Meta, Apple og Amazon leverte tall torsdag kveld, noe analytiker Roger Berntsen mener vil løfte både S&P 500- og Nasdaq-indeksene fredag.

«I USA har de største og viktigste selskapene, med unntak av Nvidia, nå levert sine tall for 4. kvartal. Hvordan veien blir videre vil i stor grad handle om hvorvidt rentene kommer ned i tråd med forventningene, eller ikke», sier Berntsen.

«Den positive stemningen på Wall Street smittet over på aksjemarkedene i Asia fredag. Det er forventet at de europeiske børsene, inkludert de nordiske, vil følge i samme spor når de åpner klokken 09:00», legger han til.

Asia

De fleste toneangivende Asia-børsene stiger fredag, i forkant av arbeidsmarkedsrapporten fra USA.

I Tokyo stiger Nikkei 0,6 prosent til 36.208,62, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,3 prosent til 2.541,60.

I Kina peker pilene derimot nedover. Shanghai Composite er ned 1,6 prosent og large cap-indeksen CSI 300 1,3 prosent. I Hongkong er Hang Seng omtrent uendret.

Seoul-børsen viser vei, og Kospi-indeksen stiger 2,8 prosent. Kosdaq trekker opp 1,8 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for brent-olje omsettes fredag morgen for 78,89 dollar fatet, opp 0,2 prosent i dagens handel. Det er likevel markant ned fra nivåene ved børsstenging i Oslo torsdag, da et fat nordsjøolje kostet 81,28 dollar fatet.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,1 prosent til 73,85 dollar.

Årsaken til nedgangen skal være rykter om at en våpenhvile mellom Israel og Hamas er nært forestående. Ifølge Qatar, som har vært en mekler i forhandlingene, skal Hamas være positive til et konkret forslag.

Israel har de siste dagene sittet i forhandlinger i Paris med mellommenn fra Qatar og Egypt for å få i stand en avtale, skriver NTB.

– Møtet i Paris lyktes i å bekrefte forslagene. Forslaget er godkjent av israelerne, og nå har vi fått en første positiv bekreftelse fra Hamas' side, sier Majed al-Ansari, talsperson for Qatars utenriksdepartement.

Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street steg torsdag i påvente av viktige kvartalstall.

Dow Jones steg 0,97 prosent til 38,149.18 poeng.

S&P 500 la på seg 1,25 prosent til 4,906.25 poeng.

Nasdaq gikk frem 1,30 prosent til 15,361.64 poeng.

Etter børsslutt slapp Meta, Apple og Amazon tallene for fjerde kvartal. Apple slo forventningene for kvartalet, med et resultat på $2,18 per aksje. Det var på forhånd ventet et resultat på $2,10 per aksje.

Dette er første gang på fire kvartal at Apple øker salgene sine, etter nedgang i hver av de fire forrige kvartalene. Salgene i nøkkelmarkedet Kina innfrir ikke, med en nedgang på 13 prosent. Kina inklusive Hong Kong og Taiwan er Apples tredje største marked.