– Vi har aldri eid en aksje i Nel, opplyser sjefsporteføljeforvalter Lars Erik Moen, som også leder Danske Banks gruppe for norske aksjer.

– Selv om kursen har falt 85 prosent, prises Nel fortsatt dobbelt så høyt som sammenlignbare selskaper, uten noen åpenbar grunn.

Moen presiserer at han alltid ser på avkastningspotensial i forhold til risiko, og at det er på dette grunnlaget han er skeptisk til Nel.

Spennende biotekaksje

Aksjesjefen synes bioteknologiselskapet Ultimovacs er mer interessant. Resultatet av en undersøkelse av selskapets kreftvaksine UV1 på156 pasienter med føflekkreft skulle opprinnelig publiseres i første halvår 2023.

Studien ble imidlertid forlenget, som følge av at deltagerne lever lengre enn først antatt, og Moen regner med at resultatene blir publisert i mars.

– Dersom dette betyr at vaksinen faktisk fungerer, er det fantastisk fra et pasientperspektiv og innebærer at selskapet bør prises flere ganger høyere enn i dag, sier han.

Venter sterkt marked

Moen liker også Integrated Wind Solutions, som i disse dager mottar den første av seks båter i det knallsterke CSOV-markedet.

– Det har i det seneste halvåret vært mye negativitet rundt havvind, men i fjor vokste kapasiteten i Europa med 70 prosent, påpeker han.

– Etterspørselen etter CSOVer blir trolig større enn tilbudsveksten, blant annet fordi over 100 land under COP28 ble enige om å tredoble sin fornybar energi-kapasitet innen 2030 – noe som tilsier et behov for minst 150 båter, mer enn dobbelt så mange som i dag er i drift eller bestilt.

I fjor vokste kapasiteten i Europa med 70 prosent Lars Erik Moen, Danske Invest

NEVNER TRE AKSJER: Aksjesjef Lars Erik Moen i Danske Invest. Foto: Ivan Kverme

Med skyhøy salgvekst

En tredje favoritt, Elliptic Laboratories, har utviklet og patentert teknologi for å bruke mikrofon og høyttaler som virtuell sensor for å detektere brukeres bevegelser.

Sensorene muliggjør sømløs deteksjon, identifikasjon og tilkobling mellom enheter på tvers av produkter og produsenter.

Allerede har flere globalt ledende PC– og mobilprodusenter implementert løsningene.

– Salgsveksten har vært høy, og 2024 kan være første år med overskudd, mener Moen.

– Lisensiering av patentert programvareer økonomisk svært skalerbart, og lønnsomheten kan derfor bli god.

Mulige «sorte svaner»

– Hvilke «sorte svaner» kan komme til å skape store børsbevegelser i år?

– Etter at de fleste har senket garden og avblåst resesjon, så er vi fortsatt på vakt og ser etter tegn til stigende arbeidsledigh eller redusert salg, svarer aksjesjefen.

– Vi er bekymret for negative konsekvenser av deglobaliseringen, og frykter et økt konfliktnivå mellom Kina og Taiwan.

Også volatile oljepriser kan skape utfordringer for finansmarkedet, ifølge Moen.