På temaet fornybart stier Scatec 1,5 prosent etter å ha kjøpt tilbake obligasjoner for 136 millioner euro – ca 1,5 milliarder norske kroner.

Nel+Nikola, Apple med Kina-varsel og vors før jobbtall 02.02.2024 – De beste kundene våre har begynt å trimme posisjonene, sier meglersjef for Skandinavia, Waqas Sarwar, om tech-aksjene som steg til himmels i fjor. Vi diskuterer de ferske kvartalstallene fra Apple, Amazon og Meta, samt Fed-møte og hva vi kan vente av jobbtallene fredag ettermiddag. Aksjekommentator Karl Johan Molnes har også med detaljene i hydrogenselskapets Nels nye avtale med Nikola.

Det har versert rykter om at det er en våpenhvile på gang mellom Israel og Hamas. Det kan bidra til å redusere spenningen i Rødehavet, hvor skipstrafikken har blitt angrepet av den Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen. Rederier seiler nå hele veien rundt Afrika for å unngå området.

Tankduoen Frontline og Hafnia straffes på Oslo Børs fredag, og faller med henholdsvis 4 og 3 prosent. Frontline har så langt i dag størst omsetning.

Wallenius Wilhelmsen går andre veien, og stiger 1,2 prosent etter å ha landet nok en kjempekontrakt, som estimeres til 300 millioner dollar.

Europris-aksjen faller rundt 1,8 prosent fredag. På torsdag la selskapet frem kvartalsrapporten for fjerde kvartal, som viste at julehandelen hadde vært svak. Arctic nedgraderte i etterkant anbefalingen på aksjen fra kjøp til hold, i tillegg til at flere andre meglerhus har kuttet i kursmålet.

Link Mobility -aksjen raste 9 prosent på torsdag etter at det nederlandske selskapet Bird kunngjorde at de skal kutte SMS-prisene med 90 prosent for å konkurrere med Twilio, som Bird også forsøker å kjøpe opp.

Fredagen er en ny dag – og definitivt en bedre for Link-aksjonærene. Link-kursen stiger fredag med 5 prosent til 17,90 kroner per aksje.

SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie kaller Birds uttalelser for «et desperat markedsføringsstunt».

På Børsmorgen tirsdag trakk DNB-forvalter Hans-Marius Lee Ludvigsen frem Link-aksjen som en av sine favoritter, og sa den er inne for en reprisingsrunde fremover.

XXL -aksjen får derimot kjørt seg på fredag, og faller 6,3 prosent til 0,99 kroner stykket. SEB har hevet kursmålet til 44 øre aksjen, og anser en emisjon for å være uunngåelig.

Barclays har satt opp kursmålet på Norwegian fra 14 til 19 kroner, med gjentagelse av kjøpsanbefalingen. Fredag stiger flyaksjen med 6 prosent til 13,80 kroner per aksje.

Nav slapp også arbeidsledighetstallene på fredag, som viste en ledighet på 2,1 prosent av arbeidsstyrken.