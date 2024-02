Dette er de mest handlede aksjene hos DNB Markets

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for januar viser fasiten at privatinvestorene økte aktivitetsnivået fra desember i fjor og nettokjøpte aksjer for 135 millioner kroner i januar.

– Privatkundene i DNB økte handelsaktiviteten i igjen i januar, til 11,7 milliarder kroner, noe som er en oppgang på 37 prosent siden desember. Kundene fortsatte trenden fra de to foregående månedene og nettokjøpte aksjer for 135 millioner kroner, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Equinor tronet nok en gang øverst på topplisten for de mest handlede aksjene i januar basert på antall transaksjoner, etterfulgt av Frontline, Norwegian, Vår Energi og Aker BP.

Satser på Yara

Yara, DNB og TGS var aksjene som ble nettokjøpt, mens Norwegian, Telenor og MPC Container Ships var aksjene som ble mest nettosolgt.

Yara ble nettokjøpt på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, Gjensidige ble mest kjøpt i Midt-Norge mens investorene i Nord-Norge satset på Vår Energi. Norwegian ble nettosolgt på Østlandet, Equinor ble solgt i Nord-Norge og på Vestlandet, SalMar ble nettosolgt på Sørlandet mens investorene i Midt-Norge kvittet seg med Vår Energi.

De mer erfarne aksjekjøperne, i aldersgruppen 50 pluss, nettokjøpte aksjer i DNB og Yara mens de lempet ut aksjer i Norwegian, Telenor og Kongsberg Gruppen. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18–28 år satset på Yara mens de nettosolgte i 2020 Bulkers.

Argeo var aksjen som ble mest omsatt på Euronext Growth, etterfulgt av Green Minerals, Noram Drilling og Lytix Biopharma.

Tesla-fokus

Tesla var nok en gang den klart mest populære internasjonale aksjen, etterfulgt av Nvidia, Novo Nordisk og Dustin Group.

– Det var god aktivitet i de amerikanske aksjene hos DNB-kundene, som nettokjøpte Tesla og Nvidia. Tesla-aksjen falt kraftig tilbake i januar, mens Nvidia fortsatte oppturen fra 2023, sier Kittelsrud.