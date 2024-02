Meta fyker opp 20 prosent etter monstertall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.401,43 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 38.452,30 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.917,29 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,01 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 14,10.

Monstertall

Torsdag kveld fikk Meta og Amazon mye oppmerksomhet da de la frem kvartalstall som blidgjorde investorene på Wall Street. Da handelen tok til fredag stiger Meta over hele 20 prosent mens Amazon klatrer 7,7 prosent.

«Monstertall fra Meta og Amazon», er dommen fra Roger Berntsen i Nordnet.

Makro

Det ble tilført 353.00 nye jobber utenfor landbruket i USA – non-farm payrolls – i løpet av januar, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics. Det er en oppgang fra 333.000 nye jobber i løpet av desember. På forhånd var det ventet 180.000 nye jobber, ifølge Trading Economics.

Dermed holder arbeidsledigheten utenfor landbruket seg på 3,7 prosent i USA.

– Sterkt over hele fjøla. Jobbveksten gruser forventningene, ledigheten er lavere enn ventet, og lønnsveksten høyere enn ventet. Noe kutt i mars kan du nok glemme hvis dette står seg fremover, kommenterer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.