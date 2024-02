Etter en liten oppgang tidligere på dagen tiltok fallet i oljeprisen mot slutten av handelsdagen. Marskontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent var ned 2 prosent til 77 dollar ved stengetid i Tollbugata. Marskontrakten for WTI-oljen falt 2,2 prosent til 72 dollar fatet.

I løpet av uken har begge kontraktene falt over 8 prosent.

Equinor-aksjen falt fredag med 1,3 prosent og Aker BP falt 2,8, mens Vår Energi-aksjen gjorde det bedre, og steg med 0,3 prosent.

Bevegelser

Nel -aksjen har så langt i år falt over 20 prosent. Fredag var imidlertid et lite lyspunkt for aksjonærene, da selskapet annonserte at de hadde avbrutt en tidligere kontrakt med lastebilprodusenten Nikola, og hadde inngått en ny.

I tillegg skal Nel levere til Phoenix Hydrogen Hub-prosjektet, som Fortescue har kjøpt av Nikola. Avtalene gir Nel om lag 20 millioner dollar (ca. 209 millioner norske).

Nel-aksjen steg på nyhetene, og var ved stengetider opp 3,2 prosent.

Torsdag kom det motstridende meldinger fra nyhetsbyrået Al Jazeera, som først meldte om enighet rundt en våpenhvile mellom Israel og Hamas, før innlegget senere ble slettet og erstattet med at Hamas nå skal være positive til forslaget.

Fredriksens tankselskap Frontline fikk dermed kjørt seg på børsen på fredag, og falt 5 prosent. John Fredriksens Hemen Holding eier om lag m35 prosent av aksjene. Hafnia falt 3,3 prosent.

Fearnley-analytiker Øystein Vaagen tror imidlertid at markedet for VLCC kommer til å ta av skikkelig.

Bilfrakteren Wallenius Wilhelmsen gikk andre veien, og steg 2,1 prosent etter å ha landet nok en kjempekontrakt, som estimeres å være verdt til 300 millioner dollar (ca. 3,2 milliarder norske).

Europris la torsdag frem tallene for fjerde kvartal, og de viste at julehandelen hadde vært svak. I etterkant nedgraderte Arctic anbefalingen på aksjen fra kjøp til hold, i tillegg til at flere andre meglerhus har kuttet i kursmålet. Det fikk konsekvenser for Europris-aksjen, som falt med 1,5 prosent fredag.

På torsdag raste Link Mobility -aksjen 9 prosent etter det nederlandske selskapet Bird kunngjorde at de skal kutte SMS-prisene med 90 prosent for å konkurrere med Twilio, som Bird også forsøker å kjøpe opp.

SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie kaller Birds uttalelser for «et desperat markedsføringsstunt».

Fredag ble definitivt en bedre dag for Link-aksjonærene, som kunne se at aksjen steg 8,5 prosent.

På den andre siden fikk XXL-aksjen bank på børsen. SEB hevet kursmålet sitt til 44 øre per aksje, og kaller en emisjon «uunngåelig». Markedet bidro til å sende kursen nærmere SEBs mål, og slanket aksjen med 11,7 prosent til 93 øre per aksje.

Barclays har satt opp kursmålet på Norwegian fra 14 til 19 kroner, med gjentagelse av kjøpsanbefalingen. Fredag steg flyaksjen 5 prosent.