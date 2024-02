Hva skjer når de to store kanalene er «stengt»?

Effekten av å «stenge» Rødehavet, og da i praksis også Suezkanalen, er altså større enn en tilsvarende stengning i Panama, men det slår ulikt for forskjellige segmenter. De to segmentene som påvirkes mest når begge kanaler «stenges», er container og bilshipping. Begge disse segmentene opererer linjefart, eller «bussruter», altså faste avganger til faste havner, og har da lagt opp til rundturer som av og til betyr at samme skipet kan bruke begge kanaler på samme rundreise.

«Tramp shipping», for eksempel tank og tørrbulk, opererer mer som taxier; de får en kunde som bestemmer destinasjon og hvor kunden også kan påvirke hvilken rute som skal velges for å komme frem.

Dette er også årsaken til at det er linjefart-segmentene er de to som har redusert sin Panama-trafikk minst, for eksempel er antallet passeringer av containerskip ned bare 6 prosent nå sammenlignet med gjennomsnittet for 2023, mens det over de siste dagene ikke har gått en eneste råoljetanker eller et eneste LNG-skip gjennom kanalen.

ARTIKKELFORFATTER: Analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier. Foto: Thomas Bjørnflaten

Antallet seilinger av containerskip gjennom Suez er derimot ned 75 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2023 og bilshipping er redusert med 80 prosent. Å legge opp regulære ruter gjennom en krigslignende sone er åpenbart vanskelig og noe helt annet enn å betale en ekstrakostnad som mange av disse skipene nå gjør for å bruke Panama-kanalen. Reduksjonen i Suez er mindre for «taxi-shipping» hvor det tilsynelatende er flere som da tar sjansen på at deres ene seiling går bra, men over de siste par ukene har også tank- og tørrbulkskip i tiltagende grad unnlatt å bruke Rødehavspassasjen.

Det neste spørsmålet aksjemarkedet naturlig nok stiller seg, er hvilken effekt dette har for inntjeningen i rederiene. Hittil har effekten vært størst i container hvor ratene for frakt av containere mellom Asia og Europa er nå om lag tre ganger så høye som de var i fjor høst.

I bilfrakt publiseres det ikke spotrater på samme måte som i container, men også her er det sannsynlig at spot-kapasitet, som det finnes svært lite av i dagens marked, prises langt høyere enn før angrepene startet.

For tank har enkeltruter sett kraftige økninger, men for stortank har ratene vært nokså flate over de siste ukene. På våre estimater vil en full stenging av Rødehavspassasjen tilsvare en reduksjon på 4-7 prosent av flåten da turen rundt Afrika er 30-90 prosent lengre, svært avhengig av havnekombinasjoner, enn gjennom Rødehavet. I kombinasjon med vårt utnyttelsesestimat på over 90 prosent for tankflåten i dag, tror vi dette kan være tilstrekkelig for at også stortankratene kan stige dersom urolighetene fortsetter og skip velger alternative ruter.