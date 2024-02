Går mot slutten for de negative rentene i Japan

I Japan blir sentralbanken stadig mer og mer sikker på at økonomien er robust nok til at de vil prøve på å avslutte de negative rentene i forholdsvis nær fremtid, skriver Financial Times.

Bank of Japan skal ha blitt mer optimistisk med tanke på inflasjonsutsiktene på grunn av voksende lønnsøkninger og vekst i prisene i tjenestesektoren. Dette skal ha virket oppmuntrende for sentralbanken, som har hatt negativ styringsrente siden 2016. Ifølge ryktene kan man komme til å gå bort i fra negative renter så tidlig som mars i år.

– Kan ikke si når

VIL HEVE RENTEN: Sentralbanksjef Kazuo Ueda venter på at den japanske økonomien skal bli robust nok til at han kan heve styringsrenten. fOTO: Bloomberg

Sentralbanken holdt styringsrenten i ro på minus 0,1 prosent ved sitt forrige pengepolitiske møte i januar, og sentralbanksjef Kazuo Ueda ga heller ingen indikasjon på når banken ville heve renten for første gang siden 2007. Imidlertid dukket det opp en viktig, men subtil endring i sentralbankens kvartalsvise økonomiske prognoser som ble publisert samtidig med rentebeslutningen. Der skriver Bank of Japan at sannsynligheten for å treffe 2-prosent inflasjonsmålet «har fortsatt å gradvis stige».

– Vi kan ikke si når, men økonomien beveger seg jevnt i retning av en revisjon av politikken, sier en BoJ-ansatte til FT.

Selv om sentralbanken vil avslutte de negative rentene, betyr ikke det nødvendigvis at Japan vil gå inn i en serie med rentehevinger. Da sentralbanken meddelte sin rentebeslutning i forrige uke, så gjorde sentralbanksjef Ueda det klart at det ekstremt løse finansielle miljøet vil fortsette en stund.

– At BoJ la til linjen på forsiden av sin økonomiske prognose er en klar melding om at en politisk endring kommer snart, sier UBS-økonom Masamichi Adachi, som ikke utelukker en politisk endring i mars, selv om hans hovedscenario fortsatt var at dette vil skje i april.