Elon Musks bruk av ulovlige narkotiske stoffer skal ha vært allment kjent blant flere nåværende og tidligere direktører i Tesla og SpaceX, melder Wall Street Journal.

Avisen skrev i starten av januar om at både ledere og styremedlemmer i de to bedriftene bekymrer seg over toppsjefens dopbruk. Ifølge avisens kilder skal Musk ha brukt LSD, kokain, ecstasy og fleinsopp på private fester over hele verden, hvor deltagerne ble nødt til å signere taushetsavtaler eller gitt fra seg sine telefoner for å få komme inn. Fra før av har Musk også røyket marihuana offentlig, og hevder å ha resept på det smertedempende stoffet ketamin – som er blitt et stadig mer vanlig rusmiddel.

If drugs actually helped improve my net productivity over time, I would definitely take them! — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2024

Musks advokat, Alex Spiro, hevdet at WSJ farer med «falske fakta» – uten at han gikk nærmere inn på hva som var falskt og hva som var fakta.

Interessekonflikt for Tesla-styret

Nå hevder WSJ at Musk skal ha konsumerte stoffer sammen med noen av styremedlemmene sine, og henviser til kilder som skal ha vært vitne til narkotikabruken eller har blitt informert om den.

Tesla-styret har ikke gjennomført noen undersøkelser av saken, og har heller ikke dokumentert noen bekymringer.

Imidlertid blir forholdet mellom Musk og styremedlemmene hans kritisert av en dommer i Delaware tidligere i uken. Dommeren mente det var interessekonflikter for flere i styret da de skulle ta en avgjørelse om Musks lønnspakke på 55 milliarder dollar i 2018, og mente flere var for nært knyttet til Tesla-sjefen. Denne pakken, som ville ha vært den største noensinne tildelt sjefen i et børsnotert selskap, ble tirsdag kjent ugyldig.

Tilbød avvenning

Ifølge WSJ skal noen venner og styremedlemmer ha følt at de måtte ta ulovlige stoffer sammen med Musk for at han ikke skal ha blitt misfornøyd. De ønsker heller ikke å risikere å miste «den sosiale kapitalen» det er ved å være i hans krets.

VILLE HJELPE: Oracle-topp og mangeårig Musk-venn Larry Ellison. Foto: Bloomberg

Blant annet skal SpaceX- og Tesla-topper som Antonio Gracias, Steve Jurvetson og broren Kimbal Musk ha brukt narkotiske stoffer med Elon Musk, opplyser kilder som skal ha vært vitne til dopbruken. Og etterhvert skal mengden av bruken for Musk og styremedlemmene blitt såpass drøyt at det er blitt bekyrmingsfullt, ifølge kildene.

Dette skal ha ført til at Oracle-grunnlegger og tidligere Tesla-styremedlem Larry Ellison har tilbudt Musk en tur til å Hawaii for å få bukt med narkotikabruken. Han skal også visstnok være en veldig nær venn av Musk.

Hverken Musk eller hans advokat Alex Spiro har svart på WSJs forespørsler om kommentarer.